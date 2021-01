Anthony Hopkins sente-se grato por já ter recebido a vacina contra a Covid-19. Um momento que fez questão de partilhar nas redes sociais.

O ator - que comemorou o seu 83.º aniversário no mês passado - partilhou um vídeo, esta sexta-feira, que mostra o momento em que recebe a primeira dose da vacina.

No vídeo, Anthony aparece com máscara e viseira, sentado no carro, enquanto recebe o medicamento. "Obrigado", começou por escrever na legenda das imagens.

"Luz ao fundo do túnel (após um ano de quarentena que eu próprio quis cumprir)", acrescentou. Veja o momento na galeria.

