Maria Cerqueira Gomes aproveita todos os minutos no Porto e faz questão de mostrar, muita das vezes, estes momentos aos seguidores.

Ainda este fim de semana, a apresentadora da TVI destacou na sua página de Instagram duas carinhosas imagens em que aparece com o filho mais novo, João, fruto do relacionamento com António Miguel Cardoso.

"Valeu cada minuto e segundo das 21 horas no Porto! Lisboa, estou indo", escreveu na legenda dos registos fotográficos, antes de viajar para mais um dia de trabalho. Veja as imagens na galeria.

De recordar que Maria Cerqueira Gomes é ainda mãe de Francisca Cerqueira Gomes, da relação que teve com Gonçalo Gomes.

Leia Também: TVI escolhe atriz para substituir Ruben Rua no programa 'Em Família'