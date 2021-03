"Não tenho palavras para descrever este miúdo, é corajoso, é amigo, é muito sensível, é protetor e é todos os dias uma inspiração para mim", foi com estas palavras que Anna Westerlund começou por assinalar o 11.º aniversário do filho, Max, esta sexta-feira.

"Não lhe chamamos Max Lima o maior por acaso, ele vai fazer os sonhos dele acontecerem e nós vamos estar cá para o encher de beijos e abraços. És o meu super-herói", destacou de seguida da mãe 'babada', recordando ainda o falecido marido, o ator Pedro Lima.

"Parabéns, não vale ficar crescido tão rápido!! Miúdo mais giro cara chapada do pai", rematou.

De referir que este é o primeiro aniversário do menino sem o pai, que partiu em junho do ano passado.

Pedro Lima e Anna Westerlund são também pais de Emma, Mia, e Clara. João Lima é o filho mais velho do ator, fruto do casamento com Patrícia Piloto.

