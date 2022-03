Anna Vakili, participante de 'Love Island', impressionou os seus seguidores ao admitir que fez recentemente uma cirurgia estética que poderia ter provocado a sua morte.

A modelo resolveu fazer um segundo lifting aos glúteos, mas procurou fazê-lo de forma económica. Anna Vakili viajou para a Turquia com a irmã, Mandi, por acharem que fazer o procedimento no país seria mais barato.

A verdade é que em termos económicos a cirurgia até poderia sair mais em conta, mas o preço a pagar no pós-cirúrgico quase se revelou fatal. Em declarações ao podcast Sisters in the City, a modelo conta ter vivido um filme de terror, "muito assustador".

"Na segunda vez que fomos [operadas], queríamos uma opção mais barata, então fomos para o estrangeiro. [...] Depois da nossa cirurgia, dentro de um ou dois dias, estávamos num quarto de hotel prestes a desmaiar e com sangue por todo o quarto de hotel", revela.

Por fim, Anna Vakili lembrou aos ouvintes que este é "um dos procedimentos estéticos mais invasivos" e que muitas pessoas morrem em cirurgias mal feitas ou feitas sem as condições necessárias. "Se é barato, é barato por um motivo", realça.

