A viver uma fase única da sua vida, Romee Strijd surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com imagens onde o destaque vai todo para a 'barriguinha'.

Grávida pela primeira vez, como anunciou no passado mês de maio, a modelo aproveitou as altas temperaturas para fazer praia, momento que não resistiu em partilhar com os fãs.

Em biquíni, dentro de água, a exibir a 'barriguinha' de grávida, é assim que podemos ver a modelo da Victoria´s Secret, de 24 anos.

De referir que a manequim está à espera de uma menina, fruto do casamento com Laurens van Leeuwen.

