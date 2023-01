Marco Paulo vai este ano ter uma festa de aniversário especial, e ainda mais grandiosa que o habitual. O cantor terá uma emissão especial na SIC dedicada ao dia em que completa 78 anos de vida.

O formato de fim de semana que todos os sábados apresenta ao lado de Ana Marques é esta semana intitulado de 'Alô Marco Paulo - Especial Aniversário'.

Tal como é possível perceber através dos anúncio publicitário da SIC, o formato irá para o ar no dia 21 de janeiro (data do aniversário do músico) no seu horário habitual - entre as 10h00 e as 12h00.

Leia Também: Marco Paulo recorda: "Deram-me três meses de vida"