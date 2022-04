A rainha Isabel II completa 96 anos esta quinta-feira, 21 de abril, data que foi assinalada logo pela manhã nas páginas de redes sociais de Kate Middleton e William.

Na publicação, os duques de Cambridge destacaram duas fotografias, numa delas onde a monarca aparece com o falecido marido, o príncipe Filipe, e os netos.

"Hoje desejamos a Sua Majestade a Rainha um feliz 96.º aniversário. Uma inspiração para tantos no Reino Unido, na Commonwealth e no mundo, é particularmente especial comemorar neste ano do Platinum Jubilee", pode ler-se na legenda das fotografias.

