A cantora Anitta encontra-se neste momento de férias nas Maldivas, mas não foi sozinha. De acordo com a revista Quem, a artista está a desfrutar de uns dias de descanso ao lado do alegado 'affair', Gabriel David.

Nas redes sociais, ambos fizeram questão de mostrar aos seguidores algumas imagens do hotel de luxo onde estão hospedados. No entanto, em momento algum a cantora mostra Gabriel.

De acordo com a publicação, Anitta e Gabriel estão juntos desde o início do ano e já foram vistos muitas vezes ao lado um do outro, especialmente durante os festejos do Carnaval, no passado mês de fevereiro.

Leia Também: Anitta namora com amigo de Pedro Scooby, diz imprensa