Anitta está novamente apaixonada, pelo menos é o que garante a imprensa brasileira. A cantora estará a viver um romance com Gabriel David, filho de Anísio Abrahão David, presidente de uma das mais tradicionais escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro.

O rapaz, descrevem os meios de comunicação locais, tem 22 anos e é amigo do ex-namorado da cantora, Pedro Scooby.

De acordo com o colunista Leo Dias, que foi quem anunciou o namoro, Gabriel foi quem preencheu o coração da artista, depois desta ter acabado a relação com Scooby em setembro do ano passado.

