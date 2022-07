A contas com uma endometriose, os últimos meses na vida de Anitta não têm sido fáceis. A somar à doença que a cantora já explicou que vai tratar através de uma cirurgia estão os vários concertos de uma digressão pela Europa que a deixaram de rastos.

"Aqui a pensar em quantas vezes o auge da exaustão me fez reclamar da tour da Europa. Chorei de desespero um dia no chuveiro escondida de tanto cansaço. Nunca mais repito isto na vida porque realmente nada no mundo vale a nossa saúde ser levada à exaustão", desabafou a cantora.

Apesar do sofrimento das últimas semanas, Anitta garantiu que esta experiência "vai ficar para sempre guardada" no seu coração e deixou uma mensagem aos brasileiros que encontrou pela digressão. "Vocês fazem toda a diferença. Espero ter-vos feito matar a saudade do Brasil", disse.

Da digressão de Anitta pela Europa estiveram os dois concertos feitos em Portugal, primeiro a 26 de junho no Rock in Rio Lisboa e depois a 17 de julho no MEO Marés Vivas.