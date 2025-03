Na madrugada desta quarta-feira, 5 de março, última noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, Anitta foi 'apanhada' em clima de romance com um homem misterioso num dos camarotes da Sapucaí.

Nas imagens captadas, a artista está à frente dele, enquanto os dois assistem aos desfiles.

Num dos registos, pode ver-se o 'rapaz misterioso' a dar um beijo no pescoço de Anitta.

De recordar que, em janeiro deste ano, Anitta e o jogador de futebol Vinicius Souza, com quem manteve uma relação durante cinco meses, deixaram de se seguir nas redes sociais e apagaram todas as fotografias que tinham juntos. Os dois tinham sido vistos pela primeira vez durante a Semana de Moda de Paris, em setembro de 2024.