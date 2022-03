Angie Costa prepara-se para uma nova fase na vida do filho e está com o "coração nas mãos", desabafou a própria esta sexta-feira na sua página de Instagram.

Mãe do bebé Martim, de seis meses, a atriz e digital influencer vai passar a dormir 'longe' do filho. "Agora está na altura de passarmos para um [berço] maior no seu quartinho e eu estou com o coração nas mãos", escreveu.

Quem não ficou indiferente à publicação foi Helena Coelho, que partilhou a sua experiência de modo a tranquilizar Angie Costa.

"Super tranquila! Começámos por pôr a Íris no quarto e berço dela a fazer todas as sestas durante algum tempo e um dia… 'a sesta' foi a noite toda e pronto. Vai na fé e já podes voltar a acender as luzes do teu quarto à vontade a hora que quiseres", comentou.

