Angie Costa é, sem dúvida, uma mãe muito 'babada'. Prova disso foi a publicação que a influenciadora digital fez esta segunda-feira, 10 de janeiro, na sua conta de Instagram.

Angie partilhou uma série de retratos do seu bebé, o pequeno Martim, de seis meses, revelando-se 'derretida' com a ternura e a simpatia do menino.

"Lidem vocês porque eu não consigo", escreveu na legenda da publicação em questão.

Recorde-se que Martim é fruto do seu relacionamento com Miguel Coimbra, músico dos D.A.M.A.

Veja as bonitas imagens:

Leia Também: Angie Costa recorda o dia em que soube que estava grávida