Angie Costa partiu esta sexta-feira numa viagem de fim-de semana, onde contará com a companhia do namorado, Miguel Coimbra, e outros amigos do casal. Porém, a decisão de ir não foi tarefa fácil.

Angie, cujo verdadeiro nome é Ângela, e Miguel são pais de um bebé de seis meses, Martim, que para partirem nesta aventura deixaram ao cuidado dos avós.

A despedida foi dolorosa para a mamã e teve direito a choradeira.

"O drama", começou por brincar a atriz ao partilhar as imagens que registaram o momento. "Mas não é nada fácil. A mamã vai namorar com o papá (que é muito importante) e passar um bom momento com os amigos e já, já volta", assegura.

