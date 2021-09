Angie Costa presenteou esta quarta-feira os seus seguidores do Instagram com um conjunto de imagens que retratam um dos primeiros passeios do bebé Martim.

A atriz e o namorado, Miguel Coimbra, levaram o filho ao parque. Angie aproveitou ainda a ocasião para apresentar publicamente o padrinho do bebé. Guga Silva, amigo do casal, foi o escolhido para tamanha responsabilidade.

Espreite a galeria para ver as amorosas imagens partilhadas por Angie Costa.

