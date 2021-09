Foi no dia 28 de agosto que a vida de Angie Costa e Miguel Coimbra, músico dos D.A.M.A, mudou para sempre. O casal deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, o pequeno Martim e, desde então, os dias de ambos têm girado à volta do bebé.

No entanto, note-se, o aumento da família não impediu o artista de continuar com um dos seus passatempos preferidos: os jogos online.

Tal ficou demonstrado numa publicação que a influenciadora digital, visivelmente 'derretida', fez na sua conta de Instagram.

"Claramente que não me posso ausentar por 5 minutos", brincou Angie na legenda da imagem, onde o companheiro aparece a jogar no computador com o pequeno Martim ao colo.

"O Martim já está a aprender a jogar Fortnite", brincou um dos seguidores. "Mais uns pontinhos para a herança do Martim", acrescentou outro.

Eis o retrato:

