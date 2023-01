Ângelo Rodrigues vive um momento de descoberta na sua vida. O ator, de 35 anos, passou recentemente cinco meses em viagem, três dos quais enquanto voluntário num mosteiro budista para jovens monges no Nepal. As aventuras têm ajudado o artista a conhecer várias das suas "personalidades", conforme revelou numa conversa que teve com os jornalistas.

Tendo em conta esta fase mais 'nómada' da sua vida, Ângelo confessou que não tem uma casa própria, sendo que, atualmente, encontra-se hospedado na casa de um amigo.

"Tenho as minhas coisas num armazém desde julho de 2021. Não faço tensões de as ir lá buscar, estou em casa de um amigo agora... Em versão de saltimbanco itinerante há alguns anos", revela.

Entre muitas das viagens que faz, um dos destinos para onde vai com mais frequência é o Brasil, onde aliás gravou uma série para a Netflix - 'Olhar Indiscreto'.

"Vou alegremente saltitando entre os dois países buscando o verão de cada um", sublinha.

Em breve, conta, viajará novamente para 'terras de Vera Cruz' de maneira a promover a série que está a ser um sucesso em todo o mundo.

Leia Também: Cirurgia, muletas e coragem: Como Ângelo Rodrigues conquistou a Netflix