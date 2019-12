Ângelo Rodrigues mentiu a Cristina Ferreira na primeira entrevista que deu após a infeção generalizada que o pôs às portas da morte este verão. O ator e cantor portuense de 32 anos disse à apresentadora da SIC que já tinha deixado de usar muletas e quis esconder as fragilidades da recuperação mas, afinal, a realidade é diferente. De acordo com uma fonte próxima do artista, Ângelo Rodrigues continua a movimentar-se com apoio e a sofrer diariamente com dores.

"O rosto da SIC continua a recorrer às canadianas para conseguir andar de forma mais autónoma, não conseguindo ainda andar sem elas", assegura a revista Vidas. "Apesar de ser notório os progressos que tem feito, ao estar focado na recuperação com longas sessões de fisioterapia, a verdade é que o ator parece querer passar a imagem de um cenário menos difícil do que aquele que continua a enfrentar", refere a publicação do jornal Correio da Manhã.

"A situação é complicada e não pode ser encarada com leveza, nem é esse o exemplo que se deve passar, porque não corresponde à realidade", afirmou uma fonte, que tem acompanhado de perto o processo, à revista. "Não é uma coisa que se cure e que, de repente, a pessoa esteja ótima", afirmou, no fim de agosto, à revista TV 7 Dias, uma médica, que, na altura, não quis ser identificada. "Torna-se difícil voltar àquilo que era", refere o cirurgião plástico Biscaia Fraga.

