A morte de Maria João Abreu, que aconteceu hoje, dia 13 de maio, deixou a comunidade artística portuguesa transtornada. Diversas figuras públicas foram fazendo as suas homenagens ao longo do dia, destacando-se agora Ângelo Rodrigues.

Numa publicação que o ator - que contracenou com Maria João Abreu na série 'Golpe de Sorte' -, este lembrou o momento em que ele próprio esteve hospitalizado, depois de sofrer uma grave infeção numa das pernas.

"Quiseram as circunstâncias que ficasses no hospital onde estive, com as mesmas pessoas que me salvaram a vida. Naquela altura, fatídica para os que privaram de perto, foste a única pessoa do elenco que conseguiu driblar os seguranças e me visitou. Isso, confesso, tocou-me profundamente. 'É para ir ver o seu filho?' – perguntou-te umas das enfermeiras. Não era segredo, o que nos unia ultrapassava o mero exercício das nossas profissões", lembra.

"Quem pôde conhecer-te na tua real dimensão sabe que o virtuosismo era um pormenor. Portugal pode elogiar-te o talento, mas toda tu eras amor incondicional, inteiro e desmesurado. Isso está acima de qualquer ofício que possamos ter em vida", elogia.

"Levarem-te pode parecer-nos a maior injustiça, porque nos custa reconhecer o carácter inexorável da morte, mas há algo que nunca desaparecerá – o teu maior legado, o dos afetos", continua.

"Viverás na memória de todos sempiternamente até ser, por fim, a nossa vez de partir. O maior Golpe de Sorte foi ter tido a honra de te conhecer. Obrigado", termina.

