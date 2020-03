Ângelo Rodrigues deu largas à sua veia de humorista esta terça-feira, dia 31, e usou as suas redes sociais para divertir os seus seguidores com uma nova piada sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus.

"O futuro da minha profissão depois da quarentena", brincou a estrela da SIC ao partilhar na sua conta oficial de Instagram uma fotografia onde se mostra a pedir esmola na rua.

"Mendigo", "sem-abrigo", acrescentou o ator nas hashtags da publicação, prevendo assim os efeitos que terá a pandemia no setor da cultura.

Leia Também: Confirmado: Marco Horácio estreia novo programa na TVI já este domingo