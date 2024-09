Ângelo Rodrigues é conhecido pela sua carreira de ator, mas também por ser um aventureiro, partilhando as suas viagens no Instagram e até em documentários.

A mais recente aventura levou-o à Mauritânia, onde teve uma experiência intensa a bordo de um comboio de transporte de ferro.

"Entrei no vagão com a sobranceria de quem acha que se safa em tudo. Sobre aquela pirâmide de ferro, a minha expectativa era ser um 'salteador de arcas perdidas' como o Indiana Jones no seu prime. Nos antípodas do conforto, rezei para que não chovesse, evitando que o vagão se transformasse num caldeirão de ferrugem a céu aberto", escreveu o ator na legenda de uma publicação partilhada no Instagram.

Ao longo de 20 fotografias e vídeos, é possível ver imagens desta aventura que durou 18 horas, ao longo de 700 quilómetros pelo Deserto do Saara, de Zoueráte à cidade portuária de Nouadibuh.

"Duzentos e cinquenta vagões de minério distribuídos por 3kms fazem deste comboio o mais longo do mundo. Governá-lo não é fácil; seguir a bordo de um vagão de ferro ao relento também não", continua.

As fotografias são impressionantes, com Ângelo Rodrigues e os companheiros de viagem cobertos de um pó preto, tornando-os quase irreconhecíveis.

À chegada de Nouadibuh, o ator fez um vídeo explicando que se aproximava a parte mais tensa do trajeto. É que esta é agora uma atividade ilegal, devido à elevada procura de turistas que a querem fazer clandestinamente.

"Esta é a parte mais tensa da viagem. Estamos a chegar à cidade portuária de Nouadibuh, que é onde a polícia se encontra, e se eles virem turistas como nós, há a grande possibilidade de nos tirarem as câmaras e apagarem todo o material que temos", diz o cantor no vídeo.