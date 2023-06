Ângelo Rodrigues é mesmo um dos solteiros mais cobiçados do país, ainda que numa entrevista, dada ao programa 'Passadeira Vermelha', tenha afastado esse estatuto.

O ator, que está de volta à SIC, começou por confirmar que se encontra solteiro e enumerou ainda as características que pretende encontrar na próxima namorada.

"Uma pessoa que saiba ouvir as minhas divagações, que seja uma boa ouvinte, e que não se leve muito a sério. As pessoas levam-se muito a sério, as redes sociais só vêm aqui para projetar coisas que nós não somos. Estou à procura dessa humanidade numa próxima parceira", esclareceu Ângelo Rodrigues.

Leia Também: "Guardei os pertences de uma vida dentro de um contentor"