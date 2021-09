Ângelo Rodrigues, de 33 anos, está de volta a um país onde já viveu anteriormente, desta vez para passar uma temporada.

Atualmente, o ator está em São Paulo, Brasil, tal como revelam as suas mais recentes publicações na rede social Instagram.

De acordo com a agência que representa Ângelo Rodrigues, a Glam, este encontra-se no país de Vera Cruz "para iniciar um novo projeto na área da representação".

Ângelo Rodrigues, recorde-se, passou uma temporada no Brasil em 2018 para estudar e trabalhar. Enquanto ator estreou-se em terras brasileiras com a série 'As Canalhas' e, depois, 'Des(encontros)'.

