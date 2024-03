Ângelo Rodrigues partilhou nas stories do Instagram as informações sobre a missa do sétimo dia da tia, a atriz Estrela Novais, que morreu o passado dia 8 de março, aos 70 anos.

O ator fez notar que a cerimónia acontece hoje, dia 16 de março, às 16h, na Igreja de S. Pedro de Alcântara.

"A família agradece todas as mensagens de apoio recebidas", completa Ângelo.

Veja abaixo a publicação supra mencionada.



© Instagram/Ângelo Rodrigues

