Angelina Jolie sempre foi muito discreta em relação à sua vida pessoal, sobretudo no que aos filhos diz respeito. No entanto, a celebridade abriu uma exceção à revista Vogue, edição britânica, a quem deu uma entrevista.

Para ilustrar a conversa foram captadas diversas imagens de Angelina com os filhos. Numa delas, a artista aparece a pentear o filho mais velho, Maddox, de 17 anos.

Já noutra surge com as restantes crianças, frutos do seu anterior relacionamento com Brad Pitt - Pax, de 17 anos, Zahara, de 16, Shiloh, de 14, e os gémeos Vivienne e Knox, de 12.

Veja as imagens na galeria.

