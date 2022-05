Angelina Jolie esteve no centro das atenções este sábado, 30 de abril, com a notícia da sua presença em Lviv, Ucrânia. Mais tarde, a atriz voltou a ficar no centro das atenções, desta vez por causa da ameaça de mais um ataque russo.

Angelina Jolie foi obrigada a refugiar-se num bunker depois do alerta de ataque aéreo na Ucrânia. Um momento que ficou registado em imagens, que foram depois partilhadas nas redes sociais.

De referir que Angelina Jolie foi filmada num café em Lviv. Segundo o Daily Mail, o governador regional de Lviv, Maksym Kozytsky, referir, citado pelo Metro Uk, que a atriz encontrou-se com vítimas da guerra, incluindo crianças que estão internadas com lesões que sofreram durante ataques da Rússia.

"Ficou muito emocionada com as histórias [das crianças]", disse Maksym Kozytsky, que acrescentou que Jolie também visitou um internato, tendo conversado com estudantes e tirado fotografias, "prometendo que iria voltar".

