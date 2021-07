Angelina Jolie e The Weeknd voltam a ser vistos juntos e os rumores de romance começam a ganhar mais asas. Ambos estiveram num evento privado em Los Angeles, este fim de semana.

De acordo com o Page Six, a estrela de 'Maleficent' e o cantor de 'Blinding Lights' foram fotografados no mesmo espaço, mas com companhias diferentes. Enquanto a atriz foi vista sentada ao lado das filhas Zahara de 16 anos, e Shiloh, de 15, The Weeknd estava com um grupo de amigos.

As imagens estão a ser destacadas numa conta de fãs no Twitter:

Uma informação que chega após terem sido vistos juntos a jantar, há menos de duas semanas, sendo que depois foram 'apanhados' a sair de um espaço de entretenimento, muito frequentado por famosos.

Leia Também: Angelina Jolie quer vender parte da vinha francesa que divide com Pitt