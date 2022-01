Angelina Jolie e The Weeknd foram vistos pela primeira vez juntos em julho de 2021. Desde então, os fãs do artista têm vindo a reparar nas letras das músicas que este lança, acreditando que a atriz de Hollywood é a "musa" do cantor.

Ora, segundo informações de uma fonte à revista Us Weekly, esta teoria não está assim tão longe da realidade. É referido que Angelina é a "derradeira musa" de The Weeknd e que ambos "têm mais coisas em comum do que as pessoas imaginam".

A canção 'Here We Go… Again', por exemplo, será sobre Jolie.

"A minha nova miúda é uma estrela de cinema / Adoro-a / (...) Mas faço-a rir / Juro que cura os meus pensamentos depressivos / Porque, bebé, é uma estrela de cinema / Bebé, ela é uma estrela de cinema / Disse a mim mesmo que nunca me apaixonaria / Mas cá estou eu novamente", ouve-se na referida música.

No entanto, esta ligação não será romântica, ao contrário do que possa parecer a uma primeira vista. "A Angelina e o The Weeknd tiveram alguns encontros, mas não há nada de romântico entre eles - pelo menos é isso que dizem aos amigos", completa, não colocando de lado que esta ligação venha a evoluir.

Leia Também: Angelina Jolie ainda envia presentes de Natal ao filho do ex-marido