Angelina Jolie surpreendeu tudo e todos ao aparecer acompanhada pela filha Zahara no evento Power of Women da Variety, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 30 de setembro, no Centro de Artes Cénicas Wallis Annenberg, em Beverly Hills.

A atriz, que conduziu a gala, e a jovem de 16 anos mostraram-se cúmplices na passadeira vermelha do evento e roubaram todas as atenções.

Outra personalidade de destaque foi a poetisa Amanda Gorman, que deu nas vistas com um vestido cor de rosa cheio de feminilidade.

