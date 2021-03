Zach Braff não passou despercebido num recente passeio que fez com a companheira, Florence Pugh. Sobretudo porque houve um acessório usado pelo ator de 'Scrubs', de 45 anos, que despertou a atenção dos paparazzi mais atentos.

O artista surgiu em público com um anel suspeito na mão esquerda enquanto passeava também com o cão de ambos, Billie, em Los Angeles, no domingo, dando asas aos rumores de que poderá ter-se casado em segredo com Pugh, de 25.

Especulações e imagens que já estão também a circular nas redes sociais. No entanto, até à data ainda não foi confirmado nem desmentido publicamente tal informação.

