A atriz de 'This Is Us' namora com Bradley Collins.

Os fãs de Chrissy Metz ficaram de coração derretido com as últimas notícias a respeito da atriz, que davam conta de que estaria noiva de Bradley Collins. O rumor surgiu após terem sido publicadas imagens do casal nas quais a atriz de 'This Is Us' usava um vistoso anel. Contudo, em declarações à SiriousXM, Chrissy arrasou com as expectativas dos fãs ao negar que a subida ao altar está nos planos. O casal está mais unido que nunca, mas ainda não pensa em dar esse passo. Pelo menos para já. Leia Também: Ariana Grande: Futuros sogros não podiam estar mais felizes com noivado Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever