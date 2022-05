Andy Carroll foi fotografado na cama com uma mulher loira, duas semanas antes de casar-se com Billi Mucklow. De acordo com o The Sun, as fotografias em questão tornaram-se virais nas redes sociais.

O jornal relata que o jogador, de 33 anos, viajou para o Dubai na semana passada, onde estava a decorrer a festa de solteira da noiva. Entretanto, Billi Mucklow regressou a casa com os seus amigos e o jogador ficou na cidade.

Dois dias depois, Andy Carroll começou a sua despedida de solteiro e foi logo ao início das comemorações que esteve com a gerente de um bar, Taylor Jane Wilkey, e mais dois amigos, antes de acabarem na suíte de um hotel.

Entre as imagens que estão a circular nas redes sociais, é possível ver Andy deitado na cama ao lado de Taylor. Além disso, há também uma imagem da mulher com o roupão do futebolista.

Amigos próximos do jogador e de Billi já reagiram às imagens. "Isto tudo é muito embaraçoso, estando o casamento tão perto de se realizar", comentaram.

No entanto, Taylor, de 27 anos, afirmou ao The Sun que "foi apenas um momento de diversão totalmente inocente", acrescentado que a fotografia foi captada "na brincadeira".

"Foi uma festa. Depois todos voltamos para o hotel dele. Estava eu, o Andy e a minha amiga. Não dormi com ele", realçou, frisando que não passou de "uma noite de bebedeiras".

"Voltamos para a suíte do hotel do Andy e ouvimos música, e ele foi para a cama. Fiquei lá com um amigo até de madrugada e tirei a fotografia na brincadeira. Não tivemos relações sexuais", salientou.