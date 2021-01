Andreia Silva usou esta sexta-feira as suas redes sociais para assinalar os primeiros cinco meses de vida do filho.

"A luz dos meus olhos. Amo tanto este pequenino", declara a ex-concorrente do programa 'Love On Top' na legenda de um conjunto de amorosas fotografias do bebé.

Curioso para ver as imagens? Espreite a galeria.

Leia Também: Carolina Miranda, de 'Love On Top', submetida a cirurgia estética