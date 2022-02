Mãe de duas filhas (fruto do casamento com Daniel Oliveira) - Alice, de três anos, e Inês, nascida em março do ano passado, são várias as ocasiões em que Andreia Rodrigues é questionada sobre a maternidade e de que forma a concilia com o trabalho.

Nas histórias da sua conta de Instagram, por exemplo, a comunicadora foi questionada com a seguinte pergunta: "Como foi regressar ao trabalho e continuar a amamentar?"

"Teve os seus desafios, mas já lá vão 11 meses de amamentação!

A verdade é que tive sempre apoio, pessoas à minha volta que não me acharam doida e me auxiliaram em tudo o que foi preciso para aqui chegar! Em breve vou iniciar o desmame e esse acho que será o maior desafio", revela a comunicadora.



© Instagram - Andreia Rodrigues

Leia Também: Andreia Rodrigues mostra momento adorável entre filha e patudo