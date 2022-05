Andreia Rodrigues respondia a questões colocadas pelos seus seguidores do Instagram quando foi desafiada a eleger a fotografia onde surge ao lado do marido, Daniel Oliveira, e que mais significado tem na sua vida.

Incapaz de limitar a sua escolha, a apresentadora elegeu uma imagem da festa de casamento, a 24 de junho de 2017, do nascimento da primeira filha de ambos, Alice, a 30 de maio de 2018, e do nascimento de Inês, a 13 de março de 2021.



Porém, esta partilha fotográfica fez a comunicadora lembrar uma outra imagem que é muito importante para si. Falamos de uma fotografia captada no registo civil no dia em que Andreia e Daniel Oliveira oficializaram o casamento, antes da cerimónia onde reuniram familiares e amigos.

"E esta no registo? No dia do nosso casamento. A Rominha sempre connosco", lê-se na publicação, onde o casal surge acompanhado da primeira 'cãopanheira' de ambos.

