"Não era isto que tínhamos combinado, avô. Mas a hora chegou e, num sopro, a tua alma iniciou um novo caminho", é desta forma que Andreia Rodrigues dá início a um emotivo testemunho no qual revela a morte do avô.

"No dia em que celebrámos a ressurreição, a passagem do mundo físico para o espiritual, também tu deixaste este mundo, és uma alma especial. Sei que sim", continua, tornando público que recebeu a triste notícia no domingo de Páscoa.

"Têm sido dias estranhos, fazes-me falta e ainda agora partiste. Tenho tantas saudades tuas. Foi cedo, foste cedo... é sempre cedo, queria mais. Sabíamos que um dia deixarias de estar fisicamente neste mundo, todos deixaremos, só que isso não colmata a falta que nos fazes, mas se a tua missão estava cumprida - por muito que nos doa - sabemos que temos de aceitar a tua partida para que possas ir em paz! Vai, avô", escreve Andreia, que às suas emotivas palavras junta uma amorosa imagem onde surge precisamente ao lado do avô.

"Sorrimos, agora, para ti, porque sabemos que agora também estás junto de tantos que amas - e aqui em baixo seremos fortes. Viverás em mim, em nós, nos que te amam e nos que amaste. O teu olhar doce, o teu sorriso, o teu abraço. Sei que continuarás a olhar para nós e abraçar-nos aí de cima, estejas onde estiveres. Vejo-te a sorrir com aquele brilho no olhar. É assim que te vejo… a sorrir, orgulhoso, para as tuas bisnetas, enquanto afagas o Rio que tanto gostava de ti e gosta", lembra, referindo-se às duas duas filhas, Alice e Inês, fruto do casamento com Daniel Oliveira, e do cão de estimação do casal.

"Foste de repente, como querias, tento que isso me acalme a alma, tentamos todos. Avô João. Por aqui, prometo que vamos manter-nos firmes e manter vivas as memórias, continuando o legado de amor que nos deixaste, porque é assim que viverás em nós. Encontramo-nos um dia, até lá cuida de ti e olha por nós! Obrigada por tanto! Amamos-te", termina Andreia Rodrigues.

Leia Também: André Filipe e Anuska separados. "Decidimos seguir rumos diferentes"