Esta sexta-feira, 10 de dezembro, Andreia Rodrigues esteve no programa 'Casa Feliz', na SIC, para falar sobre o programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', que está a chegar ao fim.

A apresentadora refere que foram vários os momentos que a marcaram, sobretudo as conversas profundas que teve com Catarina Manique.

"Algumas conversas foram mais intencionais, principalmente com a Catarina, acho que foi com quem tive conversas mais sérias. Gravadas e muitas vezes no processo. Falamos muito. Sinto que as conversas que tive com a Catarina foram muito importantes no sentido de a fazer sentir-se especial. Disse-lhe isto muitas vezes. Não és mais ou menos mulher por conceberes ou não um filho. És muito para além disso", destaca.

"Ela precisava de alguém que cuidasse dela. Sempre foi mais cuidadora e precisava de libertar-se desse papel. (...) Acho que conseguiu libertar-se de algumas amarras e há outras que vai ter de viver essas frustrações e dilemas internos", concluiu, notando que a agricultora precisa de mudar de mentalidade e ser mais positiva quanto ao futuro.

