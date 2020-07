Esta quinta-feira, dia 16, Andreia Rodrigues recuou no tempo até à fase em que a filha, Alice, era ainda bebé de colo e partilhou com os fãs uma amorosa imagem de ambas. Agora com dois anos, a menina deixa a mãe babada com alguma nostalgia destes tempos, como a própria confessou.

"Eras tão bebé! O tempo voa... e ver-te crescer é o maior privilégio da minha vida", escreveu a apresentadora na legenda da imagem.

Recorde-se que a pequena Alice é fruto do casamento de Andreia Rodrigues com Daniel Oliveira.

