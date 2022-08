Andreia Rodrigues faz parte do clube das 'mães babadas'. Prova disso são as constantes partilhas que a apresentadora da SIC faz sobre as filhas - Alice, de três anos e Inês, de um.

Atualmente de férias em família no Algarve, Andreia publicou imagens nas quais surge a aproveitar um dia de praia com as filhas.

Na legenda da publicação apenas escreveu: “Elas”.

Note-se que Inês e Alice são fruto do seu casamento com Daniel Oliveira.

