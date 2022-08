Andreia Rodrigues presenteou esta quarta-feira, 3 de agosto, os seus seguidores do Instagram com uma rara fotografia na qual exibe as suas curvas em biquíni.

"Algarve… Sem filtros", pode ler-se na legenda do registo, que prova a excelente forma física da qual a apresentadora é dona aos 38 anos.

Andreia encontra-se de férias com as duas filhas, Alice e Inês, e o marido, o apresentador Daniel Oliveira.

