Andreia Rodrigues decidiu assinalar a época natalícia de forma diferente. Tal como muitas famílias, a apresentadora protagonizou uma sessão de fotos em família alusiva à época.

Esta quarta-feira, dia 22, Andreia partilhou com os seguidores do Instagram uma parte do resultado final, nomeadamente as imagens onde surge junto da filha mais velha - a pequena Alice, de três anos.

"Que não nos falte a alegria! E o que eu adoro ouvir as gargalhadas dela", lê-se na legenda da amorosa publicação.

Andreia Rodrigues e o marido, Daniel Oliveira, são ainda pais de Inês, de oito meses.

