Andreia Filipe, antiga concorrente do 'Big Brother', usou as suas redes sociais este fim de semana para partilhar um vídeo onde faz um relato do nascimento do seu primeiro filho - o bebé Rodrigo.

Andreia, que entrou em trabalho de parto de forma voluntária, conta que teve de fazer uma cesariana por ter a placenta baixa.

Já no hospital e com as contrações a aumentarem, a comentadora de 'O Amor Acontece' teve alguns momentos de sofrimento por não existirem anestesistas disponíveis para que a sua cesariana fosse realizada tão rapidamente quando gostaria.

"Foi assim um bocado difícil. E estamos em época de Covid-19, passei por isto tudo sozinha, porque o papá não podia estar comigo. Não foi fácil, mas também não é nada que não se consiga", conta.

Já após o nascimento do bebé, Andreia garante ter vivido "uma sensação maravilhosa".

Eis abaixo o vídeo completo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andreia Filipe (@_andreiafilipe_)

