Andreia Filipe, antiga concorrente do programa 'Big Brother', tem esta quarta-feira motivos para celebrar. O filho da agora comentadora dos reality shows da TVI completa o primeiro mês de vida.

A data foi assinalada nas redes sociais de Andreia.

"Mas como é possível que já tenha passado um mês. Como? E pergunto-me, como fui capaz de viver até aqui sem ti? Meu Deus um amor que cresce dentro de mim a cada segundo que passa", começa por declarar a mamã babada, que às suas carinhosas palavras juntou um conjunto de fotografias de uma sessão fotográfica onde foi o bebé Rodrigo o protagonista.

"Vieste mudar a minha vida, (literalmente) vieste para me ensinar o que é amar incondicionalmente, vieste para me transformar num ser humano diferente! Agora eu sou mãe, e isso muda tudo. A prioridade agora és tu, o resto é o resto. Parabéns, meu leãozinho", escreve ainda Andreia, que desta forma se mostra feliz e completa com a família que contruiu ao lado do namorado - Ricardo Fernandes.

