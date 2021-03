Andreia Filipes marcou presença este sábado na gala de 'Big Brother - Duplo Impacto'. A concorrente foi dar um abraço à amiga Joana e acabou por fazer um anúncio em direto.

Andreia contou que está grávida de quatro meses e que foi por isso que não chegou a entrar em jogo.

A concorrente de 'BB - Revolução' esteve em quarentena num hotel e estava pronta a fazer parte do leque de concorrentes que entraram no início do reality show, mas os exames médicos revelaram-lhe que estava grávida. Sendo este um grande desejo seu, Andreia ficou radiante e preferiu viver a gravidez fora do formato.

Reveja aqui o momento em que Andreia Filipe anuncia a grande novidade.

