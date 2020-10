Andreia Dinis foi vítima de um hacker, como a própria explicou esta quinta-feira, na sua página de Instagram. Após recuperar a conta na rede social, a atriz partilhou com os fãs o que aconteceu.

"Hackers no instagram. Ontem a minha página foi pirateada e já a consegui recuperar. Mas é um sufoco, uma total sensação de impotência ao saber que alguém quer usar as nossas páginas para proveito próprio. Cuidado com as mensagens que recebem. E obrigada pelo apoio", disse na legenda de um vídeo onde explica como é que ficou sem acesso à página e revela que foi "chantageada".

"Tentei buscar a minha conta, os meus dados, foram segundos... Bloqueou-me automaticamente, ficou com a minha página, mudou a password e o nome da página e, cerca de cinco minutos depois, recebo uma mensagem a pedir um 'resgate'. Essa pessoa tentou chantagear-me", disse, destacando que já foi tudo resolvido.

