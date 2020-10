A conta oficial de Instagram de Andreia Dinis foi alvo de um ataque informático. A revelação foi feita por Núria Madruga, que deixou um alerta a todos os seus seguidores.

"A conta profissional da Andreia Dinis foi hackeada ontem. A situação já está na judiciária para se tentar resolver o mais rápido possível!", começa por dizer.

"Tenham cuidados com as mensagens que recebem, supostamente do Instagram, para mudar a password. Confirmem tudo e revejam as definições de segurança", completou.

© Instagram/NúriaMadruga

Leia Também: Após 'contratempos', Andreia Dinis confiante nesta nova etapa da filha