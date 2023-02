Foi no Dia Mundial do Cancro, que se assinala a 4 de fevereiro, que Andreia Dinis decidiu falar sobre a doença que "chega de mansinho" e "vira o nosso mundo do avesso".

A mãe da atriz, Maria da Graça, morreu em 2011 vítima de cancro, aos 53 anos, e Andreia Dinis fez questão de deixar uma mensagem na sua página de Instagram.

"Porque, infelizmente, ele existe, chega de mansinho, vira o nosso mundo do avesso, faz-nos recear o futuro, mina a nossa fé, faz-nos sofrer, dilacera o nosso coração e, por vezes, ganha a luta. No entanto, faz-nos ver o que realmente importa... o amor! A todos os que lutaram ou lutam contra esta doença... muita força, fé e, acima de tudo, amor! Porque não estão sozinhos", escreveu junto de uma fotografia em que aparece ao lado da mãe.

Na caixa de comentários, a atriz não tardou a receber carinhosas mensagens.

Leia Também: Andreia Dinis 'aplaude' medida em Espanha. "Para quando o mesmo aqui?"