Andreia Dinis destacou nas stories da sua página de Instagram uma notícia que já tinha sido avançada no final do ano passado, sobre a decisão do governo espanhol em baixar o IVA dos alimentos. Esta é uma das várias medidas para ajudar os cidadãos.

A atriz 'aplaudiu' a iniciativa, mas não deixou escapar a oportunidade para se mostrar revoltada com o governo português.

"Para quando o mesmo aqui??? Inenarrável o que se está a passar e a impassividade do Governo", escreveu.

