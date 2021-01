Esta sexta-feira, Andreia Dinis quebrou o confinamento para dar um passeio higiénico com a filha, Flor, e o cão. E terminou a ser alvo de uma pequena partida da filha, que não resistiu em partilhar nas redes sociais.

"Hoje fomos as duas passear o Thor. Esticar as pernas e apanhar ar puro. Tirámos os três uma foto, depois tirei a ela e por fim, ela a mim... vejam a última foto please. Mãe sofre", explicou.

Na dita fotografia, a atriz aparece com um efeito de bróculo no rosto. Veja na publicação abaixo.

Leia Também: Filha da atriz Andreia Dinis em isolamento profilático