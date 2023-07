André Filipe foi um dos convidados do 'TVI Extra' da madrugada desta quinta-feira, dia 13 de julho, e falou sobre a sua participação no 'Big Brother', em 2020.

O ex-concorrente acabou expulso do reality show por alguns comportamentos menos próprios, relacionados com um surto psicótico. Ao lembrar o que aconteceu, André mostrou-se grato pela forma como o programa mudou a sua vida.

"Quando saí do programa não estava à espera da grande fama que o 'Big Brother' me trouxe, mas depois comecei a ver o carinho do público e o 'Big Brother' trouxe-me, afinal, coisas muito boas para a minha vida, mudou-me muito enquanto pessoa. Fez-me crescer muito", fez notar, acrescentando que tem tido várias "parcerias" e que reúne o carinho do público.

Por fim, André contou que se encontra a dar aulas de teatro num colégio. "Tem sido muito gratificante estar a trabalhar com crianças. É dentro da minha área artística, dentro da área que estudei, e consegui voltar à minha área, graças a Deus. E o 'Big Brother' proporcionou-me coisas muito boas", concluiu.

